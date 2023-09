Großeinsatz an Osnabrücker Schule Mit Softair-Pistolen in der Schule: Zwei 14-Jährige festgenommen , Nina Kallmeier und | 28.09.2023, 16:25 Uhr | Update vor 18 Min. Von Corinna Berghahn Marlen Busse | 28.09.2023, 16:25 Uhr | Update vor 18 Min. An der Sparkasse in der Lerchenstraße hat die Polizei eine Sammelstelle für Eltern eingerichtet. Foto: Sebastian Dannenberg up-down up-down

Ein großer Polizeieinsatz an einem Schulzentrum in Osnabrück hat am Donnerstagmorgen Polizei und Spezialeinsatzkommando beschäftigt. Zwei Personen wurden festgenommen.