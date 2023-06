In München brennt es auf einer Großbaustelle. Symbolfoto: dpa/Philipp von Ditfurth up-down up-down Rund 75 Einsatzkräfte vor Ort Großbrand auf Baustelle in Münchener Olympiapark – Feuerwehr rettet 14 Arbeiter Von dpa | 14.06.2023, 15:23 Uhr | Update vor 7 Min.

Bei einem Brand auf einer Großbaustelle im Münchner Olympiapark hat die Feuerwehr am Mittwoch 14 Arbeiter gerettet. Sie galten zuvor als vermisst. Das sagte ein Sprecher der Münchner Berufsfeuerwehr. Das Feuer in der im Bau befindlichen Tiefgarage für eine Sportarena sei gelöscht worden, hieß es am Nachmittag. Einsatzkräfte unter Atemschutz seien aber noch in dem Gebäude unterwegs. Rund 75 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren nach ersten Angaben der Feuerwehr vor Ort.