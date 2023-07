Captagon-Tabletten-Labor Foto: BKA/dpa up-down up-down Drogenkriminalität Größtes Captagon-Tabletten-Labor Deutschlands ausgehoben Von dpa | 17.07.2023, 12:21 Uhr

Mitten in die Produktion der Drogen-Tabletten platzt das BKA: In einer Autowerkstatt in Regensburg sollen zwei Männer das bisher größte bekannte Drogenlabor betrieben haben.