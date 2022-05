ARCHIV - Der britische Popsänger Paul Weller wird 64. Foto: Hannah Mckay/EPA/dpa FOTO: HANNAH MCKAY Popsänger „Godfather of Britpop“ - Paul Weller wird 64 Von dpa | 25.05.2022, 00:20 Uhr

Vor etwa einem Monat feierte die Debüt-Single „In the City“ der englischen Band The Jam 45-jähriges Jubiläum. An diesem Mittwoch wird der Sänger und Gitarrist Paul Weller 64 Jahre alt.