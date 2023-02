Heidi Klum sucht wieder neue Topmodels - verteidigt zu Beginn aber erstmal ihre Show. Foto: dpa/Jordan Strauss/Invision up-down up-down Modelsuche auf ProSieben hat begonnen Die Verteidigungsrede der Heidi Klum: So verlief der GNTM-Start Von dpa | 17.02.2023, 11:00 Uhr | Update vor 11 Min.

Es geht wieder los: Heidi Klum sucht ihre neuen Topmodels. Doch zum Start der neuen „Germany‘s Next Topmodel“-Staffel auf ProSieben nutze die „Model-Mama“ die Gelegenheit, um auf all die Kritik an ihrer Casting-Show zu reagieren. Ein einmaliger Moment.