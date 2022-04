Top Ten! Heidi Klum (48) schickt die Crème de la Crème der „Germany’s Next Topmodel 2022“-Anwärterinnen auf die Zielgerade. Nachdem Vanessa (20) — „die mit den türkisen Haaren“, wie sie sich selbst nennt — als eine der Top-Favoritinnen in Folge 12 gehen musste, sind wieder sämtliche Konstellationen fürs Finale möglich.

Bombe macht das keine, doch am Ende setzt sich eine durch. Vivien bekommt den Job und darf als Co-Moderatorin in einer Live-Show performen, auch wenn sie bewiesen hat, dass sie kein Zeitgefühl hat. Hm.

Für die Top Ten zählen Jobs mehr denn je. Kein Wunder, dass der Auftakt der Folge einer Dauerwerbesendung gleicht. Juliana (25), Anita (21), Vivien (22) und Lieselotte dürfen zu einem luftigen Casting zwischen Föhn und Glätteisen. In einer Minute müssen sie mit dem Schopf wedeln und den Hersteller vergöttern.

Vielleicht schafft sie es in Folge 13 von GNTM, sich in die Herzen der Twitter-Gemeinde zu emotionalisieren. Denn diesmal dreh sich alles um Gefühle.

Ein Knast-Besuch bei Brigitte Nielsen

Deutlich unterhaltsamer wird der erste Hauptteil der Show. Das liegt nicht zuletzt an der 80er-Jahre-Ikone Brigitte Nielsen (58). Die gebürtige Dänin kämpfte unter anderem als „Red Sonja“ an der Seite von Arnold Schwarzenegger und in anderen Actionfilmen des Jahrzehnts. Neben der Schauspielerei ist sie auch als Model aktiv.

Beides prädestiniert sie für die Rolle der Gastjurorin und macht sie zum Top-Co-Star in der GNTM-Movie-Challenge. „Willkommen to Hollywood. Heute drehen wir eine kleines Film“, erklärt sie mit sympathischen Akzent auf Deutsch.

Die Models besuchen mit Puffärmeln, Schulterpolster, Riesen-Creolen und anderen 80er-Accessoires das Bad Girl Brigitte im Knast. Es beginnt tränenreich mit der Geschichte von Noella. Tränen sind Trumpf, munkeln die Models und drücken auf die Drüse. Brigitte kommentiert mit adaptierten Star-Wars-Zitaten wie „Ja, ich bin deine Mutter!“ munter dazwischen.