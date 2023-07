In Berlin sind die Vorfälle in den Freibädern teils so gravierend, dass die Polizei einschreiten muss. Symbolfoto: dpa up-down up-down Bodycams und Zugangsverbot für Belgier Gewalt und sexuelle Belästigung auch in Freibädern in den Niederlanden Von Helmut Hetzel | 18.07.2023, 15:13 Uhr

Nicht nur in Berlin häufen sich Tumulte in öffentlichen Freibädern, sondern auch in den Niederlanden. Sogar Belgier reisen extra oft von weit her an, um zu randalieren. Nun hat man drastische Maßnahmen ergriffen.