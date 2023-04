An den Kaufmännischen Schulen in Ibbenbüren soll ein 17-Jähriger im Januar eine Lehrerin erstochen haben. Archivfoto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down 17-Jähriger leblos aufgefunden Toter Häftling in Jugend-Knast: Zusammenhang zur getöteten Lehrerin in Ibbenbüren? Von Markus Pöhlking | 26.04.2023, 14:47 Uhr | Update vor 6 Min.

In der Jugendhaftanstalt Herford haben Vollzugsbeamte am Mittwochmorgen einen 17-jährigen Häftling tot aufgefunden. Er war verdächtigt, im Januar in Ibbenbüren eine Lehrerin mit mehreren Messerstichen getötet zu haben.