Bürgerpark in Berlin Foto: Paul Zinken/dpa Berlin Getötete Fünfjährige - Mögliche Tatwaffe gefunden Von dpa | 01.03.2023, 12:34 Uhr

In einem Park in Berlin wird am 21. Februar eine schwer verletzte Fünfjährige gefunden, die später stirbt. Dringend tatverdächtig ist ihr 19-jähriger Babysitter.