«Gestern waren wir noch Kinder»
Einschaltquoten „Gestern waren wir noch Kinder" bleibt erfolgreich
Von dpa | 11.01.2023, 11:15 Uhr

Nach einem guten Auftakt am Montag steht auch der zweite Teil des Dreiteilers in der Gunst der Zuschauer am Dienstagabend ganz oben. Das ZDF machte damit das Rennen um die beste Quote.