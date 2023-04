Gerhard Polt Foto: Armin Weigel/dpa up-down up-down Auszeichnung Gerhard Polt mit „Bairischer Sprachwurzel“ geehrt Von dpa | 29.04.2023, 14:49 Uhr

Der Bund Bairische Sprache zeichnet jedes Jahr eine Persönlichkeit aus, die in der Öffentlichkeit an ihrem Dialekt festhält. In diesem Jahr geht der Preis an den Kabarettisten Gerhard Polt.