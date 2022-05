ARCHIV - Die Dichterin Amanda Gorman liest bei der Amtseinführung von US-Präsident Biden das Gedicht «The Hill We Climb». Foto: Patrick Semansky/AP Pool/dpa/Archivbild FOTO: Patrick Semansky Literatur Gedichtsammlung von US-Poetin Gorman erscheint am 4. Juni Von dpa | 04.05.2022, 12:34 Uhr

Mit ihrem Gedicht „The Hill We Climb - Den Hügel hinauf“, das sie bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden vortrug, hatte Amanda Gorman weltweit für Aufsehen gesorgt. Nach einem Kinderbuch im Herbst veröffentlicht der Hamburger Hoffmann und Campe Verlag am 4. Juni die erste Gedichtsammlung der jungen Afroamerikanerin. „In ihrem Gedichtband widmet sich Gorman erneut mit einer umwerfenden poetischen Kraft den Themen, die ihr am Herzen liegen: Demokratie, Weltoffenheit, Antirassismus, Feminismus und Chancengleichheit“, teilte der Verlag am Mittwoch in Hamburg mit.