Luftgitarren-Weltmeisterschaft in Finnland
Wettbewerb Gebürtiger Russe ist Luftgitarren-Weltmeister
Von dpa | 27.08.2022, 10:32 Uhr

„Make Air, Not War“ - das ist das Motto der Weltmeisterschaften in einer besonderen Disziplin. Der Weltmeister von 2015 trat wieder an und setzte sich gegen die Konkurrenz durch.