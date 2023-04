Gebäudeeinsturz in Marseille: Acht Bewohner werden vermisst. Foto: AFP/CLEMENT MAHOUDEAU up-down up-down Acht Vermisste in Wohnhaus Gebäudeeinsturz in Marseille: Vier Tote unter den Trümmern gefunden Von dpa | 10.04.2023, 09:17 Uhr | Update vor 51 Min.

Entsetzen in Frankreich: Mitten in der Nacht zu Sonntag stürzt in Marseille ein Haus ein. Acht Bewohner gelten als vermisst. Vier Leichen sind unter den Trümmern entdeckt worden.