Schutz vor Gebärmutterhalskrebs So beschwerlich war der Weg unserer Autorin zur HPV-Impfung Eine Kolumne von Laura Cäcilia Wolfert | 03.05.2023, 06:00 Uhr

Unsere Autorin wurde als Mädchen nicht gegen Gebärmutterhalskrebs geimpft. Sie will die „HPV-Impfung“ mit 26 Jahren nachholen, doch in diesem Alter übernimmt nicht jede Krankenkasse die Kosten und nicht jeder Arzt empfiehlt ihr die Impfung. Was soll sie tun? Ein Erfahrungsbericht.