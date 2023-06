Kochen Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Restaurantführer „Gault&Millau“: Douce Steiner erstmals „Köchin des Jahres“ Von dpa | 19.06.2023, 13:37 Uhr

Der Restaurantführer „Gault&Millau“ hat erstmals eine „Köchin des Jahres“ prämiert - im 40. Jahr seines Erscheinens in Deutschland: Die Auszeichnung ging am Montag in München an Douce Steiner vom „Hirschen“ in Sulzburg im Markgräflerland südlich von Freiburg. Laut den Kritikern ein „einzigartiger Gunstort von südlicher Leichtigkeit und badischem Eigensinn“, dessen „klassisch grundierte Hochküche für das 21. Jahrhundert“ gefeiert werde.