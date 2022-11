Annalena Baerbock, ihr US-Kollege Antony Blinken und die Außenminister der fünf weiteren G7-Staaten Großbritannien, Frankreich, Japan, Italien und Kanada landen am Mittwoch und Donnerstag am Flughafen Münster/Osnabrück. Archivfoto: FMO up-down up-down G7-Treffen in Münster Warum der „Secret Service“ den Flughafen Münster/Osnabrück auf Trab hält Von Jean-Charles Fays | 02.11.2022, 06:50 Uhr

Beim G7-Außenminister-Treffen blickt die Welt am Donnerstag und Freitag nach Münster. Wenn der US-Regierungsflieger mit Außenminister Antony Blinken heute in Greven landet, herrscht Ausnahmezustand am Flughafen Münster/Osnabrück. Airport-Sprecher Andrés Heinemann beschreibt die Vorbereitungen.