Fury in the Slaughterhouse wollen Mut machen Von dpa | 30.07.2023, 00:17 Uhr

Von einem Comeback wollte die Gruppe rund um die Brüder Wingenfelder lange nichts wissen, doch erlebt Fury in the Slaughterhouse so etwas wie einen zweiten Frühling. Was versprechen das neue Album und die Open-Air-Tour?