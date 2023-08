Modemacher Für Glööckler ist die Pfalz ein „wunderschöner Ort“ Von dpa | 04.08.2023, 17:37 Uhr Modeschöpfer Harald Glööckler Foto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down

Der 58-Jährige denkt gern an seine Zeit in der Pfalz zurück. Doch jetzt hat es ihn wieder in die Großstadt verschlagen.