Gebäudeeinsturz bei Neapel Foto: ---/Vigili del fuoco/AP/dpa up-down up-down Nahe dem Vulkan Vesuv Fünf Verletzte bei Einsturz von Wohngebäude nahe Neapel – Jubel für Rettungskräfte Von dpa | 16.07.2023, 16:53 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein Haus in einer der engen Gassen der Altstadt von Torre del Greco bei Neapel ist in sich eingestürzt. Mehrere Menschen wurden verletzt, doch keiner starb in den Trümmern.