In einem Freibad in Detmold wird das Wasser nicht mehr mit Gas geheizt. Foto: Friso Gentsch/dpa FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Detmold Frieren gegen Putin? Freibad beheizt Wasser nicht mehr Von dpa | 08.07.2022, 09:01 Uhr

Die Stadt Detmold beheizt ihre Freibäder nicht mehr. Sie will Gas einsparen und damit Vorbild sein. Was sagen die Schwimmer in dem Freibad? Und was bringt die Maßnahme eigentlich?