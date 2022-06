ARCHIV - Der ukrainische Autor Serhij Zhadan erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2022. Foto: Dominic Steinmann/Keystone/dpa FOTO: Dominic Steinmann up-down up-down Ukrainischer Autor Friedenspreis des Buchhandels für Serhij Zhadan Von dpa | 27.06.2022, 10:09 Uhr

Der ukrainische Schriftsteller, Übersetzer und Musiker Serhij Zhadan erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2022. Das gab der Stiftungsrat am Montag in Frankfurt am Main bekannt.