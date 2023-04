Osterwetter Foto: Bodo Schackow/dpa up-down up-down Vorhersage Freundlicher Ostermontag - danach wird es regnerisch Von dpa | 09.04.2023, 13:11 Uhr

Am Ostermontag hält der Frühling Einzug in Deutschland. Am Oberrhein kann es bis zu 20 Grad warm werden.