Schiff wird weggeschleppt Abgebrannter Autofrachter Fremantle Highway verlässt heute Eemshaven Von Maximilian Matthies | 21.09.2023, 11:22 Uhr Die Fremantle Highway am Kai in Eemshaven: Das Schiff liegt dort seit dem 3. August zur Stabilisierung. Foto: Lars Penning/dpa up-down up-down

Neues Ziel für die Fremantle Highway: Das Schiff liegt seit der Brandkatastrophe in der Nordsee zur Stabilisierung in Eemshaven – nun kommt der havarierte Autofrachter in einen anderen Hafen.