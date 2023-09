Der bei einem Brand schwer beschädigte Autofrachter Fremantle Highway ist mithilfe von Schleppern unterwegs von Eemshaven nach Rotterdam. Dort soll das Schiff nach Möglichkeit wieder fahrbereit gemacht werden. Das sagte ein Sprecher des maritimen Dienstleisters Koole Constructors der niederländischen Nachrichtenagentur ANP.

Die aufwendige Schleppaktion bis zu einem Dock des Schiffbauers Damen Shiprepair in Rotterdam begann am Donnerstagnachmittag.

Die Fremantle Highway soll den Hafen in Rotterdam am Sonnabend erreichen. Foto: imago images/ANP

Gegen 16 Uhr sollte der knapp 200 Meter lange Koloss die Hafeneinfahrt verlassen, berichtete der niederländische Sender „RTV Noord“ und verwies auf die Angaben eines Sprechers von Groningen Seaports.

Zwei Schlepper sollen den ausgebrannten Frachter nach Rotterdam ziehen, heißt es beim Portal „buten un binnen“. Insgesamt wurden dafür rund 36 Stunden veranschlagt. Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte das Hafenkoordinationszentrum in Rotterdam die Ankunft für Sonnabend. Von einer gründlichen Inspektion erhoffen sich Experten zudem Hinweise auf die bislang ungeklärte Brandursache.

Fremantle Highway in Rotterdam: Frachter soll demontiert werden

Die Arbeiten an dem im Juli havarierten Schiff könnten dem Koole-Sprecher zufolge mehrere Monate in Anspruch nehmen. Der Riesenfrachter werde teilweise demontiert. „Was nicht beschädigt ist, wird für einen möglichen späteren Wiederaufbau aufbewahrt“, sagte der Sprecher. „Das Ziel und der Reiz dieser Sache ist es, zu versuchen, die Schäden zu beseitigen, den Rest zu reparieren und das Schiff wieder fahrbereit zu machen.“ Was danach mit dem Frachter geschehen könnte, sei aber noch unklar.

Brand auf Autofrachter Fremantle Highway in der Nordsee

Ende Juli war das Feuer auf dem Frachtschiff mit knapp 4000 Autos an Bord vor der niederländischen Küste ausgebrochen. Bei der Evakuierung war ein Mensch ums Leben gekommen, die 22 übrigen Besatzungsmitglieder wurden verletzt.

Da das Feuer nicht gelöscht werden konnte, drohte mehrere Tage lang eine Umweltkatastrophe. Das japanische Schiff war dann in den Hafen von Eemshaven bei Groningen geschleppt worden. Dort liegt der Autofrachter seit dem 3. August.

Grafik zeigt: Die Route des havarierten Autofrachters Fremantle Highway durch die Nordsee bis nach Eemshaven. Foto: dpa Grafik

In Eemshaven nahe der Grenze zu Niedersachsen wurden der Treibstoff und das kontaminierte Löschwasser aus dem Schiff abgepumpt.

Die Fremantle Highway am Kai in Eemshaven: Das Schiff liegt dort seit dem 3. August zur Stabilisierung. Foto: Lars Penning/dpa

Ein Teil der insgesamt rund 3800 Autos an Bord der Fremantle Highway wurde ökologisch verträglich gereinigt und auf einem besonders geschützten Gelände geparkt. Die oberen Decks waren bei dem Feuer aber so stark beschädigt worden, dass die dortigen Fahrzeuge mit dem Deck verschmolzen. Etwa 2700 Autos sind nach Einschätzung von Experten völlig zerstört worden.

Nicht alle Autos auf der Fremantle Highway sind zerstört: Einige Fahrzeuge konnten in Eemshaven noch von Bord geholt werden. Foto: imago images/ANP

Feuer in E-Auto beim Entladen der Fremantle Highway

Beim Entladen brach in einem E-Auto Feuer aus. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Das Feuer war den Spezialisten zufolge im Akku des Autos entstanden. Die Feuerwehr war nach Informationen des Hafens zur Stelle und konnte den Wagen mit einem Kran sofort in einen mit Wasser gefüllten Container stellen.

Die Fremantle Highway war in der Nacht zum 26. Juli nahe der niederländischen Insel Ameland in Brand geraten. Die Ursache konnte bisher nicht eindeutig geklärt werden. Der Brandherd war nach Angaben der Küstenwache ein E-Auto. Das wird zurzeit aber noch untersucht. Von den knapp 4000 Autos an Bord waren knapp 500 elektrisch.

