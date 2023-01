Freitag, der 13. Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Aberglaube Freitag, der 13., verliert kulturell an Bedeutung Von dpa | 12.01.2023, 07:39 Uhr

Forschern zufolge hat der Aberglaube vom Unglück am Freitag, dem 13., in Deutschland mächtig an Bedeutung eingebüßt. Was bleibt noch vom vermeintlichen Unglückstag?