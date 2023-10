Die Welt der Ängste ist schier unendlich. Egal ob vom Fliegen, der Höhe, Dunkelheit oder dem Autofahren. Für jede dieser Phobien gibt es einen wissenschaftlichen Namen, den man gut an ebendieser Silbe erkennen kann. Zu den bekannteren gehören etwa die Klaustrophobie (die Angst vor engen Räumen) oder die Arachnophobie (die Angst vor Spinnen).

Die Angst vor starrenden Enten

Diese Phobien können bei Menschen Panik auslösen und bedürfen mitunter medizinischer Behandlung. Bis hierhin ist das alles noch nachvollziehbar. Weniger greifbar ist jedoch die Anatidaephobie, also die Angst, von Enten beobachtet zu werden.

Trotz des Fakts, dass der US-amerikanische Comic-Zeichner Gary Larson diesen Ausdruck geprägt hat, finden sich Menschen in den sozialen Medien, die sich mit dieser Angststörung identifizieren können. Häufig genannter Grund: der durchdringende, starre Blick des Federviehs. Dafür einen Therapieansatz zu finden, dürfte schwierig sein.

Freitag, der 13. als biblischer Pechvogel

Anders verhält es sich mit der Paraskavedekatriaphobie. Dahinter verbirgt sich die Angst vor Freitag (von altgriechisch paraskeue), dem 13. (dekatria). Das Datum kombiniert gleich mehrere Daten biblischen Ausmaßes.

So ist die 13 im Volksmund auch als Teufelsdutzend bekannt. Judas gilt als der 13. Jünger, der nach seinem mutmaßlichen Verrat an Jesus aus der zwölf Mann starken Anhängerschaft ausschied und durch Matthias ersetzt wurde. Hinzu kommt, dass Jesus ausgerechnet an einem Freitag gestorben sein soll.

Statistik kann die Angst nehmen

Die gute Nachricht ist jedoch: Es ist reiner Aberglaube, dass Freitag, der 13. ein genereller Unglückstag ist. Statistisch gesehen ist es ein Tag wie jeder andere auch. Das Versicherungsunternehmen Zurcher wertet unter diesem Aspekt die Schadenzahlen aus der Sach- und Unfallversicherung jedes Jahr aus.

Das Ergebnis: „Im langjährigen Mittel liegen die Schadenfälle, die sich an einem Freitag, den 13. ereignen, auf einem ähnlichen Niveau wie an allen anderen Freitagen“, erklärt Bernd O. Engelien, Sprecher der Zurich Gruppe Deutschland. Am 13. Januar 2023, ebenfalls ein Freitag, ereigneten sich sogar 0,2 Prozent weniger Schadenfälle als an den anderen Freitagen. Es besteht also kein Grund zur Sorge.

Freitag, der 13. als historischer Glückspilz

Wem die Zahlen nicht reichen, hier noch ein paar historische Ereignisse, die Freitag, den 13. zu einem echten Glückstag machen.

Am 13. April 1962 traten die noch unbekannten Beatles im neu eröffneten „Star Club“ auf der Großen Freiheit in Hamburg auf und starteten eine unvergleichliche Karriere.

Noch heute erinnert eine Gedenktafel auch den legendären Auftritt der Beatles vor etwa 60 Jahren. Archivfoto: Daniel Reinhardt/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Am 13. November 2009 gab die Nasa bekannt, dass Spuren von Wasser auf dem Mond entdeckt wurden. Eine geradezu bahnbrechende und zukunftsweisende Erkenntnis. Und in Japan erschien am 13. September 1985 mit „Super Mario Bros.“ eines der erfolgreichsten und einflussreichsten Videospiele aller Zeiten.

Apropos Japan: Die Japaner haben kein Problem mit der 13. Sie meiden eher die Zahl 4, weil sie „shi“ ausgesprochen werden kann, was auch „sterben“ oder „Tod“ bedeutet. Das ist beispielsweise auch ein Grund dafür, dass in einigen japanischen Hotels die vierte Etage fehlt. Auch dafür gibt es ein Wort: Tetraphobie. Aber das ist eine andere Geschichte.