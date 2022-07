ARCHIV - Auf Rügen gerieten erst zwei Jugendliche in Not - und danach ihre Retterin. Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Rügen Frau rettet Jugendliche aus Ostsee - und stirbt in Klinik Von dpa | 31.07.2022, 07:31 Uhr

Rettungsaktion mit dramatischen Folgen: Eine 57-Jährige will auf der Ostseeinsel zwei Jugendliche aus dem Wasser retten, die in Lebensgefahr geraten waren. Doch dann gerät sie selbst in Not.