Die Tat im baden-württembergischen Markdorf ereignet sich in einem Geschäft, in dem das Opfer arbeitete. Foto: dpa/TNN/David Pichler up-down up-down Kleinstadt nahe des Bodensees Frau in Geschäft erschossen: Haftbefehl gegen den Ehemann erlassen Von dpa | 21.01.2023, 18:18 Uhr | Update vor 1 Std.

Mit mehreren Schüssen soll er seine Frau in einem Geschäft in Markdorf (Baden-Württemberg) getötet haben. Einen Tag danach wurde Haftbefehl gegen den Ehemann erlassen. Was bisher über die Tat bekannt ist.