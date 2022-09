Auto fährt in Praxis Foto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Unfälle Frau fährt mit Auto in Praxis und verletzt drei Menschen Von dpa | 13.09.2022, 14:35 Uhr

In einem Regensburger Vorort landet eine Frau mit ihrem Auto versehentlich in einer Praxis. In dem Gebäude werden drei Menschen verletzt - glücklicherweise nicht so schwer.