Musik Frank Zander verlässt die großen Bühnen - und ist wehmütig Von dpa | 12.08.2023, 23:31 Uhr

Ob „Hier kommt Kurt“ oder „Nur nach Hause“: Frank Zander hatte so manchen Hit und stand in den vergangenen Jahrzehnten auf vielen Bühnen. Nun will der Sänger beruflich kürzer treten.