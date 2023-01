Überschwemmungen in Australien Foto: Supplied/Andrea Myers/AAP/dpa up-down up-down Folgen des Klimawandels Fluten, Blitze und Buschbrände in Australien Von dpa | 05.01.2023, 06:31 Uhr

Auch im neuen Jahr kämpft Australien gleich wieder mit Extremwetter. Im Nordwesten haben sich ganze Ortschaften in Seen verwandelt. Nicht nur Menschen, sondern auch Kängurus und Co. sind in Panik.