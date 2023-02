Nichts geht mehr am Hamburger Flughafen. Alle Passagierfluge am Freitag mussten gestrichen werden. Foto: dpa/Jonas Walzberg up-down up-down Keine Passagierflüge am Freitag Streik am Flughafen Hamburg: Von gestrichenen Flügen und gestrandeten Passagieren Von Yannick Kitzinger | 17.02.2023, 16:19 Uhr

Protest statt Check-in: Wegen eines Warnstreiks ist der Hamburger Flughafen am Freitagmorgen komplett lahmgelegt. Bis Freitagabend wird es keine Starts und Landungen geben. So ist die Lage am Airport.