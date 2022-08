Simon Safieh (links) möchte seine beiden Hunde Sunny und Bueno (von links) nach Deutschland nachholen. Aktuell leben sie bei seiner Freundin (rechts), die Syrien im Herbst ebenfalls verlassen will. FOTO: Simon Safieh up-down up-down Hunde aus Syrien nachholen Flüchtling Simon Safieh sucht ein Zuhause für Sunny und Bueno Von Jana Probst | 04.08.2022, 07:12 Uhr

Für Simon Safieh sind Sunny und Bueno wie seine Kinder. Deshalb will der 33-Jährige seine Hunde nach seiner Flucht aus Syrien nach Deutschland holen. In seiner Wohnung in Haren-Tinnen kann er sie jedoch nicht unterbringen.