Vorstellung am Montag Fischsterben in der Oder: Erste Ergebnisse sollen vorliegen Von dpa | 28.08.2022, 08:32 Uhr

Was hat zum massiven Fischsterben in der Oder geführt? Diese Frage treibt seit Wochen Wissenschaft und Bevölkerung um. Jetzt sollen erste Erkenntnisse vorliegen, die Experten am Montag vorstellen wollen.