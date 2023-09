Berlin-Marzahn Feuer in Lagerhalle - Löscharbeiten dauern an Von dpa | 01.09.2023, 07:52 Uhr Lagerhalle Foto: Dominik Totaro/dpa up-down up-down

Am Donnerstagmorgen war die Lagerhalle mit Maschinenteilen und Papier in Berlin-Marzahn in Brand geraten. Auch jetzt flammen immer wieder Glutnester auf. Der Einsatz wird wohl noch den Tag in Anspruch nehmen.