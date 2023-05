Ferienlager in Heidesee (Brandenburg): Schüler aus Berlin sind von einer Gruppe aus der Region rassistisch beleidigt und bedroht worden. Foto: dpa/Michael Bahlo up-down up-down Vorfall in Brandenburg Schüler in Ferienlager bedroht: Ausflug endet mit Polizeischutz – Anlage reagiert Von dpa | 08.05.2023, 11:37 Uhr | Update vor 26 Min.

Schüler mit Migrationshintergrund aus Berlin sollen in einem Ferienlager am Frauensee in Brandenburg von einer Gruppe alkoholisierter und teils vermummter Jugendlicher rassistisch beleidigt und bedroht worden sein. Wie die Anlage auf die Vorfälle reagiert.