Tierschutz Felicitas Woll im Einsatz für Menschenaffen Von dpa | 01.06.2023, 10:09 Uhr

Das Schicksal des Gorillas Bua Noi in einem Horror-Zoo in Bangkok bewegt seit Jahren die Gemüter. Die Schauspielerin Felicitas Woll hat sich mit einem emotionalen Schreiben an die Betreiber gewandt.