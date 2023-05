67. Eurovision Song Contest - Finale Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Einschaltquoten Fast acht Millionen Zuschauer beim ESC-Finale in Deutschland Von dpa | 14.05.2023, 11:33 Uhr

Der Eurovision Song Contest in Liverpool hat am Samstag ein Millionenpublikum in Deutschland an die Bildschirme gelockt.