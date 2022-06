Sany, Ray und Otto (v.l.) übernachten vor einem ehemaligen Supermarkt in der Friedrichstraße, nahe des Bahnhofs. FOTO: Pischel Zwei Wochen 9-Euro-Ticket FAQ: Das wissen wir über die Punks auf Sylt Von Lea Sarah Pischel | 16.06.2022, 09:45 Uhr

Sie sitzen in der Friedrichstraße, campen vor leerstehenden Supermärkten und chillen am Strand: Menschen aus der Punker-Szene gehören seit zwei Wochen zum Straßenbild an vielen Orten auf Sylt. Aber wer sind diese Menschen? Und was wollen sie konkret? Wichtige Fragen und Antworten.