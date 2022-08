Frank Dellé (l) und Peter Fox auf der Parkbühne in der Wuhlheide. Foto: Gerald Matzka/dpa FOTO: Gerald Matzka up-down up-down Berlin „Familie wieder zusammen“: Seeed mit Open-Air-Marathon Von dpa | 10.08.2022, 00:09 Uhr

Peter Fox, Frank Dellé und Co. heizten den Fans in der Hauptstadt ordentlich ein. Das Konzert in der Wuhlheide war der Auftakt eines Open-Air-Marathons für die Berliner Band.