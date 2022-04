PRODUKTION - Das ehemalige Wohnhaus von Hans Fallada beherbergt heute ein kleines Museum über den Schriftsteller. Foto: Patrick Pleul/dpa FOTO: Patrick Pleul Literatur Fallada-Haus in Brandenburg wird zum Museum Von dpa | 27.04.2022, 12:47 Uhr

Der Schriftsteller Hans Fallada lebte Anfang der 1930er Jahre in Neuenhagen bei Berlin. In einem Reihenhäuschen schrieb er „Kleiner Mann, was nun“ - der Roman wurde zum Welterfolg.