„Aktenzeichen XY“ sucht den Mörder einer ungarischen Altenpflegerin. FOTO: ZDF/Jens Hartmann Heute im ZDF Mord an Altenpflegerin Diana B. bei „Aktenzeichen XY“ Von Daniel Benedict | 11.05.2022, 19:35 Uhr

„Aktenzeichen XY“ stellt am 11. Mai 2022 den Mord an einer ungarischen Altenpflegerin vor, die nur wenige Wochen nach ihrer Einwanderung in Deutschland getötet wurde.