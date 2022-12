Faithless-Sänger Maxi Jazz Foto: Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa up-down up-down „Insomnia“ Faithless-Sänger Maxi Jazz stirbt mit 65 Jahren Von dpa | 24.12.2022, 18:38 Uhr

Faithless sind vor allem mit ihrer Liedzeile „I can't get no sleep“ und dem folgenden Techno-Sample, eines der prägendsten der Musikgeschichte, weltbekannt geworden. Sänger Maxi Jazz ist nun gestorben.