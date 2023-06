Ein Renault ist am Freitag vom vierten Parkdeck eines Parkhauses in Oldenburg auf die Straße gestürzt. Foto: Nonstopnews up-down up-down Fahrerin tödlich verletzt Auto stürzt in Oldenburg aus viertem Stock eines Parkhauses Von Eyke Swarovsky | 30.06.2023, 13:29 Uhr | Update vor 32 Min.

An einem Parkhaus in der Oldenburger Innenstadt ist es am Freitagvormittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Auto stürzte aus der vierten Etage.