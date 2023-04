Todesfahrt in Berlin erwartet Foto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down Berlin Fahrer kommt nach Todesfahrt dauerhaft in Psychiatrie Von dpa | 21.04.2023, 12:58 Uhr

Ein Mann fährt mitten in West-Berlin in eine Menschenmenge, tötet dabei eine Frau. Was geschieht jetzt mit ihm?