„Sind noch in Chaosphase" Explosionen in Offenbach: Großbrand bricht in Recyclingfirma aus und | 20.08.2023, 21:35 Uhr Von Patrick Kern dpa | 20.08.2023, 21:35 Uhr In Offenbach ist es zum Großbrand gekommen. Die Lage war am Sonntag noch unübersichtlich.

Am Sonntagabend war in Offenbach nach mehreren Explosionen eine riesige Rauchsäule zu sehen. Grund war ein Großbrand, der in einer Recyclingfirma ausgebrochen ist. Bewohner waren angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.