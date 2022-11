Polizei und Rettungskräfte sind in Jerusalem im Einsatz. Foto: IMAGO IMAGES / Schöning up-down up-down Möglicher Anschlag Zwei Explosionen an Bushaltestellen in Jerusalem – mehrere Verletzte Von dpa | 23.11.2022, 07:23 Uhr

In Jerusalem gab es am Mittwochmorgen zwei aufeinanderfolgende Explosionen an verschiedenen Bushaltestellen. Mehrere Menschen wurden verletzt, mindestens einer davon lebensgefährlich.