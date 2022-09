Corona-Impfstoff Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Coronavirus Experten: Nicht jeder braucht jetzt den Omikron-Booster Von dpa | 02.09.2022, 11:03 Uhr

Nach langem Warten werden in Kürze erste Corona-Impfstoffe verfügbar, die an die Omikron-Variante angepasst wurden. Genauer gesagt: an die Sublinie BA.1. Was man sich davon erwarten kann und was nicht.