ARCHIV - Dalia Grybauskaite bei einem Pressegespräch in Vilnius. Foto: Mindaugas Kulbis/AP/dpa/Archivbild FOTO: Mindaugas Kulbis Kiel Ex-Präsidentin Litauens erhält Weltwirtschaftlichen Preis Von dpa | 19.06.2022, 02:19 Uhr

Litauens ehemalige Staatspräsidentin Dalia Grybauskaitė soll am Sonntag (11.00 Uhr) mit dem Kieler Weltwirtschaftlichen Preis ausgezeichnet werden. Sie war auch EU-Haushaltskommissarin und erhält den Preis in der Kategorie Politik. In der Kategorie Wirtschaft wird Hans-Julius Ahlmann geehrt, geschäftsführender Gesellschafter der ACO-Gruppe (Rendsburg). In der Kategorie Wissenschaft geht die Auszeichnung an Prof. Ufuk Akcigit von der Universität Chicago.